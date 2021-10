Nuno Campos quer subir o nível

A vitória frente ao FC Porto na fase de grupos da Allianz Cup, por 3-1, não desvia Nuno Campos do caminho traçado. Apesar de ter conseguido duas vitórias em três jogos, o treinador, de 46 anos, considera que o Santa Clara "ainda está muito longe do que se pretende".





"Acreditem que os jogadores vão render mais dentro de alguns meses. Precisam de estar mais à vontade, sobretudo a jogar com bola. É preciso tempo e resultados. A equipa está a encontrar-se com as minhas ideias e a perceber por que motivo apresento ideias diferentes", afirmou Nuno Campos, em declarações aos jornalistas.O antigo adjunto de Paulo Fonseca explicou que está a construir um projeto "sólido e sustentado", baseado em ideias positivas, e garantiu que a escolha dos jogadores para o onze acontecerá em função do rendimento nos treinos e nos jogos. "Mais importante do que os nomes é a forma de a equipa jogar. Contra o FC Porto houve jogadores que ninguém imaginava ver de início. Todos precisam de entender o que têm de fazer. Vou colocar sempre o onze que considero como o mais próximo de ajudar a equipa a ganhar. Os jogadores sabem que não olho a nomes e procuro focar-me em comportamentos e no rendimento. Comigo jogam consoante o rendimento e as ideias coletivas", finalizou.