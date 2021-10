Nuno Campos: «Santa Clara teve mais tudo, menos os golos»

O Santa Clara perdeu por 2-1 em casa do Belenenses SAD e caiu para a última posição da Liga bwin, isto numa partida na qual o técnico insular diz que a sua equipa fez tudo melhor do que o adversário... menos marcar mais golos. Em jeito de análise, Nuno Campos diz que os açorianos estiveram sempre por cima, tendo apenas faltado a tal eficácia.





"Acho que o Santa Clara teve mais tudo, menos os golos. Tivemos a primeira oportunidade de golo, pelo Tassano, mas o Belenenses SAD chega ao golo através de um canto. Encostámos o Belenenses SAD à sua área o jogo todo. Obrigámo-los a defender baixo e não é fácil criar muitas situações de golo com uma equipa a defender tão baixo, mas criámos algumas. Chegámos ao empate e o volume de jogo foi muito alto. Não podemos oferecer um golo assim, mas, no cômputo geral, a equipa mostrou que podem contar connosco para sair desta classificação", começou por analisar."Neste momento, falta ainda muito para a equipa estar onde quero que esteja. Não é a posição em que queremos estar, mas os últimos dois jogos foram resultados injustos. Penso que o empate seria um resultado injusto para nós hoje, mesmo se empatássemos, mas o que conta são os golos. Com trabalho, vamos sair desta classificação".A finalizar, Nuno Campos deixou uma mensagem à família de Tengarrinha. "Endereçar os meus sentidos sentimentos e um forte abraço para a família do Tengarrinha. É um momento de consternação para todos nós e há coisas mais importantes do que um jogo de futebol."