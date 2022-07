Oficial: Santa Clara anuncia jogador que foi formado no Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Xavi Quintillà, lateral-esquerdo de 25 anos formado no Barcelona, é reforço da Santa Clara por duas temporadas.Depois de sair de La Masia sem nunca ter jogado na equipa principal dos culés, o espanhol vinculou-se ao Villarreal, tendo sido emprestado ao Norwich, onde venceu o championship (20/21) e ao Leganés, clube que representou na época passada.O jogador conta ainda com uma Youth League no currículo.