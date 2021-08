Oficial: Sporting empresta Luiz Phellype ao Santa Clara

O Santa Clara anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado brasileiro Luiz Phellype, por empréstimo do Sporting, até ao final da temporada.





"Sou um avançado que gosta de procurar os melhores espaços para o golo. É muito bom poder representar este clube", afirmou o jogador, de 27 anos, em declarações ao site do clube açoriano.Contratado pelos Sporting ao Paços de Ferreira, no mercado de inverno da época 2018/19, Luiz Phellype marcou 17 golos em 47 jogos oficiais pelos leões. Em janeiro de 2020 sofreu uma grave lesão que o deixou fora dos relvados durante mais de um ano, tendo regressado ao serviço da equipa B do Sporting, no final da época passada. Sem espaço no plantel de Rúben Amorim, o avançado tentará agora relançar a carreira no Santa Clara.