Óscar Barreto é reforço do Santa Clara

O Santa Clara anunciou esta segunda-feira a contratação de Óscar Barreto. O extremo, de 28 anos, é o primeiro reforço dos açorianos neste mercado de janeiro, tendo assinado por época e meia, ou seja, até junho de 2023.O jogador colombiano chega proveniente do Sport Huancayo, do Peru, emblema pelo qual apontou três golos e fez outras tantas assistências em 21 jogos na temporada passada.Trata-se de um regresso de Barreto a Portugal, já que representou o Rio Ave em 2018/19, tendo apontado dois golos pelo conjunto de Vila do Conde nessa temporada.