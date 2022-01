O Santa Clara anunciou a contratação do médio Patrick até junho de 2024. O jogador, de 23 anos, alinhava nos brasileiros do Grémio, do país-natal."Virtuoso que traz muito boas indicações devido ao seu leque de virtudes técnicas, bem como na forma como pauta e pensa o jogo, desejamos ao atleta Patrick Machado Ferreira as maiores felicidades na sua nova etapa profissional como jogador do CD Santa Clara", pode ler-se no comunicado dos insulares no site oficial.