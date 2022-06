Paulinho alvo para o ataque

O Santa Clara já manifestou, junto do Estrela da Amadora, interesse na contratação de Paulinho, avançado de 22 anos. Os açorianos procuram um ‘9’ no mercado e o rendimento do jogador na época passada – 10 golos e duas assistências –, bem como as suas características físicas (1,86 metros e 80 quilos) tornaram-no um alvo apetecível. Natural de Braga, Paulinho tem mais um ano de contrato com os amadorenses, abertos a mais uma oportunidade de negócio. O interesse mostra, mais uma vez, que o Santa Clara está atento aos escalões inferiores. Foi assim com Zaidu, lateral esquerdo contratado ao Mirandela e depois transferido para o FC Porto; Ricardinho, recrutado ao Trofense; Jean Patric (ex-Ac. Viseu) e, já neste mercado, Tomás Domingos (ex-Mafra) e Martim Maia (ex-Amora).