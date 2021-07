Paulo Henrique aponta cansaço devido à vacina da Covid-19

A equipa do Santa Clara acusou um desgaste físico adicional na derrota com o Gil Vicente após ter sido vacinada contra a Covid-19 na véspera do segundo teste de preparação da pré-época.





“Foi um bom jogo tendo em conta as adversidades que enfrentámos. Estava muito calor e alguns jogadores tiveram reações físicas à toma da vacina. Foi mais uma oportunidade para nos adaptarmos às ideias do treinador”, referiu Paulo Henrique. Na opinião do defesa-esquerdo, a partida com os gilistas permitiu conhecer melhor as dinâmicas ofensivas e defensivas pretendidas por Daniel Ramos. “Queremos aproveitar os jogos durante o estágio para ganhar condição física e assimilar as ideias do treinador”, destacou Paulo Henrique, um dos reforços utilizados no encontro com o Gil Vicente (Boateng, Ricardinho e Ricardo Fernandes foram os outros).