Paulo Henrique: «Resultado é pesado para aquilo que se passou»

O defesa Paulo Henrique considera que o resultado da receção do Santa Clara ao Benfica () foi "pesado para aquilo que se passou" em campo."Sem dúvida, penso que não entrámos tão bem no jogo, não conseguimos perceber as movimentações do Benfica. Estávamos avisados que eles exploravam muito bem a profundidade mas não conseguimos anulá-la. Mesmo assim acho que o resultado é pesado para aquilo que se passou. O Benfica esteve melhor na primeira parte mas penso que na segunda a equipa deu uma boa resposta e não merecíamos este resultado", começou por dizer o lateral que também atua no centro da linha defensiva em declarações aos microfones da Sport TV no final do jogo."Sentimos essencialmente uma mudança de mentalidade. Se quisermos ficar numa posição confortável temos que trabalhar bem, sermos disciplinados, com uma mentalidade vencedora. É uma primeira liga muito competente, com equipas com qualidade e temos de trabalhar bem. É pensar jogo a jogo e conseguir os três pontos. Não conseguindo, pontuar pelo menos.