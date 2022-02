Pedido de despenalização de Lincoln e Cryzan avança

A SAD do Santa Clara vai avançar com os pedidos de despenalização do médio ofensivo Lincoln e do avançado Cryzan, expulsos diante do Gil Vicente. A formação açoriana considera que o árbitro Manuel Oliveira cometeu erros na avaliação técnica e disciplinar dos lances que originaram os cartões vermelhos aos dois jogadores. O objetivo é garantir a presença de Lincoln e Cryzan na próxima jornada, diante do Benfica.

Os dois brasileiros são dos jogadores mais utilizados pelo treinador Mário Silva, sendo duas referências no processo ofensivo do Santa Clara. Caso o pedido seja indeferido, o técnico deverá apostar no lançamento de Óscar Barreto e Mohebi. Costinha e Sagna (lesionados) não devem recuperar a tempo do jogo de sábado, enquanto Patrick Machado e Luis Gómez, os últimos reforços, ainda estão a ganhar ritmo competitivo.