Pedro Bicalho já rescindiu

Pedro Bicalho já não faz parte do plantel do Santa Clara.O médio brasileiro de 21 anos fez apenas 390 minutos e a saída ocorre por mútuo acordo. Emprestado pelo Palmeiras, Pedro Bicalho volta ao Brasil, onde a imprensa avança com a possibilidade de ser cedido ao Vitória.Em comunicado, a SAD agradece ao atleta pelos serviços prestados.