Pedro Bicalho: «Resultado foi injusto»

Pedro Bicalho, o médio do Santa Clara, revelou-se inconformado com a derrota por 2-1 diante do Sporting. "No segundo tempo o jogo foi totalmente diferente e o resultado foi injusto pois tivemos mais chances que o Sporting após o descanso, mas o futebol é assim", afirmou o jogador,à Sport TV, mostrando-se confiante na recuperação da formação açoriana."Saímos daqui com o sentimento de dever cumprido. Agora vamos continuar a trabalhar para mudar a situação. Há qualidade no grupo, temos excelentes jogadores, e vamos mudar conseguir dar a volta", disse.