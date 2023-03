Plantel encerra ação de distribuição de 500 tonelada de alimentos

O plantel do Santa Clara terminou esta quarta-feira uma ação de solidariedade que decorreu durante dois meses. Juntamente com a contribuição de sócios e simpatizantes dos encarnados de Ponta Delgada foi possível recolher meia tonelada de bens alimentares para ajudar várias famílias e instituições.Estas foram as instituições sinalizadas pelos seis municípios da ilha de São Miguel:• Instituto Bom Pastor – Lar Filomena da Encarnação – Ponta Delgada• Cáritas – Vila Franca do Campo• Lar Feminino De Crianças E Jovens Nossa Senhora Do Rosário – Lagoa• Santa Casa da Misericórdia da Povoação – Povoação• Lar Obra Social Lar Maria Clara – Povoação• Centro Comunitário Cais do Remar – R. Grande• Lar de Jovens em Risco – Lagoa• Banco Alimentar Contra a Fome – Ponta Delgada• Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande – Ribeira GrandeDurante dois meses, jogadores e adeptos do Santa Clara percorreram estes municípios e distribuíram alimentos, ações que lhes permitiu um contacto direto com as pessoas que vão usufruir dessa ajuda.A SAD dos açorianos revelou que vai continuar a associar-se às causas nobres como esta e que estará sempre pronta para ajudar quem precisa na comunidade local. Ontem os jogadores envolvidos na iniciativa foram o guarda-redes Gabriel Batista e o médio Ricardinho.