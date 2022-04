Possível equilíbiro de forças na SAD do Santa Clara

Poderá haver nos próximos dias uma mudança no equilíbrio de forças na SAD do Santa Clara: segundo apurámos, o empresário singapuriano Glen Lau, detentor de 48,6 por cento das ações da SAD açoriana, pode estar na iminência de vender a sua participação.Contactado por, o investidor referiu que se encontra em negociações com vários interessados mas não revelou o valor do negócio. Apesar desta resposta de Glen Lau, na sociedade desportiva há quem acredite que o negócio já avançou.Fonte próxima da SAD dá conta que as ações terão sido já vendidas a um grupo de investidores do norte de Portugal, com ligações ao futebol, por 5 milhões de euros, situação que o empresário singapuriano negou.