Presidente da SAD do Santa Clara explica perfil do treinador desejado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da SAD do Santa Clara avançou este sábado que o clube está a procurar um treinador português com experiência no futebol nacional e pediu desculpa aos adeptos pelos resultados recentes.

"O perfil que procuramos é um treinador português com experiência na Liga. Mesmo os que não tenham experiência na Liga, que tenham experiência no campeonato português, mesmo que seja da Segunda Liga", afirmou Bruno Vicintin, confirmando aquilo que o nosso jornal escreveu na edição deste sábado.

O presidente da SAD açoriana falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, no dia seguinte a ter sido anunciada a rescisão do técnico Mário Silva.

Bruno Vicintin justificou a conferência de imprensa com a necessidade de "dar a cara" e apresentar as "desculpas aos adeptos e sócios" pelo momento atual da equipa.

O treinador Mário Silva deixou o comando técnico do Santa Clara na sexta-feira, cargo que ocupava há praticamente um ano, depois da derrota frente ao Sporting de Braga em casa (4-0).

A formação açoriana, que atualmente ocupa o 15º. lugar do campeonato, com 13 pontos em 15 jogos, revelou que o treinador adjunto Danildo Accioly vai orientar a equipa até ser encontrada um novo treinador.

Acompanhado pelo presidente do clube, Ricardo Pacheco, o líder da SAD disse querer encontrar um treinador o "mais rápido possível", mas alertou que vai tomar a decisão "com calma para não errar".

"Vejo que está a ser muita bobagem [disparates] plantada, principalmente por empresários. Ninguém recebeu proposta oficial do Santa Clara, nem chegou perto de fechar. Tivemos conversas com vários treinadores. Ainda não temos um nome. Estamos a dar toda a força ao Accioly", reforçou.

O empresário brasileiro, que assumiu a posição maioritária na SAD há cinco meses, agradeceu o "profissionalismo" de Mário Silva e defendeu que a responsabilidade pelos maus resultados não é apenas do treinador, mas é "culpa do projeto todo".

Avançando que existem "três vagas" para preencher no plantel, Vicintin disse que as contratações vão esperar pelo novo treinador.

Sobre se o clube vai continuar a recrutar no mercado brasileiro, o líder da SAD afirmou que o "Santa Clara historicamente sempre teve jogadores brasileiros", comparando as épocas 2018/19 (13 brasileiros) e 2019/20 (12 brasileiros) com a atual (13 brasileiros).

"O problema do Santa Clara não é o mercado brasileiro. O problema do Santa Clara é ter um acionista brasileiro. Essa xenofobia que a gente sofre em redes sociais não é para os atletas, porque o mercado do Santa Clara sempre foi esse", criticou.

E acrescentou: "Faltam três vagas. As críticas estão a ser tão grandes quanto ao mercado brasileiro que vamos tentar que essas três vagas não sejam ocupadas no mercado de brasileiro. Porém, sinceramente, não estou preocupado se o jogador é brasileiro, português ou alemão".

Bruno Vicintin realçou que procurou dar "estabilidade financeira" ao clube, revelando que todos os funcionários dos açorianos "têm o seu ordenado até adiantado", o que, "no passado recente não aconteceu".

"Tivemos de pagar prémios de assinatura para jogadores que estão no clube desde 2018. (...) Posso garantir a todos adeptos e sócios que se não tivessemos assumido o clube e feito os 'aportes' que fizemos, o Santa Clara teria muita dificuldades em sobreviver este ano", vincou.

Esta temporada, no campeonato, os açorianos somam oito derrotas, quatro empates e três vitórias. Na Taça da Liga, o emblema de Ponta Delgada ficou no último lugar do grupo G, com um ponto.