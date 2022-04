A ausência de Morita do onze do Santa Clara foi uma das grandes novidades na visita dos açorianos ao reduto do FC Porto, sendo que a situação é explicado por problemas físicos do médio.O jogador, de 26 anos, sofreu um ligeiro toque ao serviço da seleção do Japão e Mário Silva optou por deixá-lo de fora da partida desta segunda-feira. Apesar disso, a decisão do técnico surge mais numa perspetiva preventiva, isto de forma a não agravar o problema, de si pouco preocupante, do jogador.Na presente temporada, Morita soma dois golos em 32 encontros.