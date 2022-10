Processo Lincoln foi arquivado

O processo relativo ao ato de racismo sobre o jogador brasileiro Lincoln, ao serviço do Santa Clara em 2021/22, no jogo disputado em Braga, diante dos bracarenses, foi arquivado. Em causa está o facto do atleta, agora a atuar no Fenerbahçe, não se ter pronunciado nas quatro vezes que foi interpelado pelo Conselho de Disciplina da FPF.