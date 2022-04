Rafael Ramos rende 150 mil euros ao Santa Clara

O Santa Clara acordou com o Corinthians a transferência de Rafael Ramos e o lateral direito já viajou para o Brasil, onde será treinado por Vítor Pereira. O defesa de 27 anos estava em final de contrato e a transferência permite um encaixe de perto de 150 mil euros, além de evitar a saída a custo zero no final da época. Formado no Sporting e no Benfica, Rafael Ramos teve passagens pelo Twente (Holanda), Orlando City e Chicago Fire (MLS). Estava no clube açoriano desde 2019/20.