Reclamada dívida à SAD

O gabinete de arquitetura Salworks, LDA, com sede em Ponta Delgada, avançou com um processo de execução contra a Santa Clara Açores Futebol SAD. Em causa uma dívida reclamada no valor de 17.784,17 euros. A ação deu entrada no dia 12 de outubro, no Tribunal de Ponta Delgada. Segundo fonte da SAD açoriana, a hipotética relação do gabinete de arquitetura com o Santa Clara é “anterior ao atual conselho de administração” presidido por Bruno Vicintin.