Rematar mais para recuperar

O Santa Clara é a equipa da Liga Bwin que menos remates faz e, sem conseguir vencer há sete jornadas, a turma açoriana apenas registou 180 remates nas 20 primeiras jornadas, numa média de oito disparos por jogo. Destes, só 53 foram enquadrados com a baliza. No último jogo, na deslocação ao terreno do Arouca, os pupilos de Jorge Simão foram mesmo incapazes de acertar na baliza. Uma estatística que urge mudar caso a equipa, que ocupa a antepenúltima posição, quiser voltar às vitórias.