Revolta com a eliminação

A saída do Santa Clara da Taça de Portugal, às mãos do Tondela, não foi bem recebida pelos adeptos açorianos. Nas redes sociais do clube, foram dezenas os comentários a criticar a postura da equipa, bem como a política de contratações. "Uma equipa formada com jogadores dispensados de clubes da Série B do Brasil, qual é o espanto? Mataram a essência do clube!", escreveu Hugo Câmara. O técnico Mário Silva também é alvo de discussão, embora seja 'ilibado, de certa forma' pela construção do plantel.