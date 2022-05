Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ricardinho: «Considero-me uma das surpresas da época» Natural de Santa Maria da Feira, o médio de 23 anos fala sobre o início difícil do Santa Clara na Liga, que terminou com a segunda melhor classificação da história do clube (7.º), e ainda da sua passagem pela formação do FC Porto





• Foto: Nuno Gomes