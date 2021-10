Ricardinho e a estreia a marcar: «Espero festejar mais coisas boas com o Santa Clara»

Ricardinho estreou-se, esta terça-feira, a marcar com a camisola do Santa Clara na vitória (3-1) dos açorianos na receção ao FC Porto, resultado que deixou a equipa orientada por Sérgio Conceição de fora da competição.





Em declarações no final da partida, o médio português mostrou-se muito contente pelo golo mas também pela vitória importante que a equipa alcançou, desejando festejar "mais coisas boas" no futuro."É muito especial para mim, sendo o primeiro golo com a camisola do Santa Clara, e ainda por cima frente ao FC Porto, que é uma grande equipa. Mais do que marcar, estou feliz pela vitória e espero voltar a dar muitas alegrias aos adeptos", começou por dizer o jogador dos açorianos, aos microfones da 'Sport TV'."Tivemos de lutar muito, com espírito de sacrifício e agora é desfrutar. Vamos trabalhar para o jogo com o Belenenses SAD, que é ainda mais importante, e tentar trazer mais uma vitória para os Açores.""Obviamente, espero festejar mais coisas boas com o Santa Clara no futuro, tenho a certeza que acontecerá", terminou.