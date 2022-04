Ricardinho renova e fica com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros

Ricardinho pertence aos quadros dos insulares desde 2019/20 mas havia cumprido as duas últimas épocas no terceiro escalão do futebol nacional, no Praiense e no Torreense.



Em 2021/22, o médio de 23 anos soma 39 jogos oficiais e cinco golos marcados.

O Santa Clara anunciou esta terça-feira a renovação de Ricardinho até junho de 2025, ficando o jogador português 'blindado' por uma cláusula de 15 milhões de euros."A celebração de novo vínculo contratual do jogador com a nossa sociedade desportiva mostrou-se vantajosa para todas as partes envolvidas", pode ler-se no comunicado onde os açorianos destacam Ricardinho como "uma das grandes revelações do campeonato, mostrando a sua veia goleadora (5 golos) em jogos importantes".