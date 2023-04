Ricardinho: «Saímos com a sensação que podíamos ter conseguido outro resultado»

Ricardinho enalteceu a atitude dos companheiros de equipa, apesar da derrota () na deslocação ao FC Porto.Em declarações no final da partida, o médio do Santa Clara diz que a formação açoriana ficou com a sensação que poderia ter levado um outro resultado para os Açores. "Saímos com a sensação que podíamos ter conseguido outro resultado. Hoje fomos uma equipa à imagem do que deve ser o Santa Clara. Temos de levar esta atitude para os jogos todos para representar bem os Açores", disse, na 'flash-interview' da Sport TV.E prosseguiu: "Não pode ser um só jogo. Se estamos em último é porque nos outros jogos não fizemos o que fizemos hoje. Hoje saio orgulhoso do nosso trabalho, mas temos de levar esta postura para o resto da época."