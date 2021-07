Ricardo Fernandes reforça Santa Clara

O guarda-redes Ricardo Fernandes, que representava o Académico de Viseu da Liga SABSEG, assinou um contrato válido para as próximas três épocas com o Santa Clara, clube açoriano do primeiro escalão do futebol português.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Ricardo José da Silva Fernandes para a celebração de um contrato profissional para as próximas três temporadas", avança o Santa Clara em nota de imprensa.

O clube insular destaca que o atleta de 26 anos chega aos Açores "depois de duas temporadas onde se destacou ao serviço do Académico de Viseu".

"O guarda-redes faz uso da sua estatura para impor a sua lei no jogo, assomando ainda tremenda segurança e agilidade entre os postes, características fundamentais no futebol moderno. De realçar também a serenidade e a inteligente leitura de jogo", acrescenta o Santa Clara.

Em declarações ao departamento de comunicação do clube, Ricardo Fernandes disse estar "muito feliz" por disputar a I Liga de futebol.

"O CD Santa Clara é um clube grande em Portugal. Estou muito feliz de estar aqui e quero ser mais um a ajudar o clube a conseguir alcançar os seus objetivos", afirmou.

Ricardo Fernandes, 26 anos, chega ao Santa Clara vindo do Académico de Viseu e depois de ter representado FC Famalicão, Belenenses SAD, Anadia, Oliveirense, Fafe, Elétrico, Torreense e Oliveira do Bairro.

Esta quarta-feira, o Santa Clara também oficializou a saída o guarda-redes André Ferreira para o Paços de Ferreira.

André Ferreira estava no Santa Clara desde a época 2019/20, tendo sido o guardião suplente do conjunto açoriano nas últimas épocas, uma vez que Marco tornou-se o habitual titular das redes açorianas.

Para a nova temporada, os açorianos asseguraram a contratação de Bouldini (proveniente da Académica) e de Paulo Henrique (ex-Penafiel) e agora de Ricardo Fernandes.

No sentido inverso, além de André Ferreira, abandonaram o clube os jogadores Diogo Salomão, Lucas Marques, Ukra e João Lucas, uma vez que o clube decidiu não renovar o contrato aos quatro futebolistas.

O Santa Clara iniciou na terça-feira a nova temporada futebolística 2021/22 com os habituais exames médicos, estando o primeiro treino de campo marcado para a próxima quinta-feira de manhã.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre da equipa na I Liga de futebol, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.

A formação açoriana estreia-se na edição inaugural da prova como visitante, em 22 de julho, recebendo, uma semana depois, em Ponta Delgada, o segundo jogo, no dia 29 de julho.