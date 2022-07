Ricardo Pacheco integrará SAD do Santa Clara

Bruno Vicintin quer Ricardo Pacheco no conselho de administração da Santa Clara Açores Futebol SAD. Quem o diz é o próprio presidente do clube que, em declarações ao jornal Açoriano Oriental, revelou as intenções do empresário brasileiro.

Ricardo Pacheco elogiou a postura de Vicintin, de quem diz que ajudará o Santa Clara a crescer. “Tendo a capacidade financeira que os anteriores nunca demonstraram, certamente estão em melhores condições de projetar o clube a outros patamares”, afirmou ao diário regional.

Entretanto, o Santa Clara despediu-se oficialmente de Júlio Romão: o trinco brasileiro de 24 anos trocou os Açores pelo campeonato azeri, onde vai representar o Qarabag. O clube açoriano lembra as 27 partidas de Romão ao serviço dos encarnados de Ponta Delgada, clube pelo qual apontou 1 golo, na Taça de Portugal, diante do Vitória de Guimarães. “Tendo alinhado duas épocas pelo Santa Clara, Júlio Romão destacou-se pelas qualidades humanas e profissionais que nos fazem, agora, desejar-lhe boa sorte e sucesso na nova etapa profissional” que o médio-defensivo brasileiro irá prosseguir no Azerbaijão, frisou o clube em comunicado ontem emitido.