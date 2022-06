E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Silva troca o FC Porto pelo Santa Clara. O guarda-redes de 23 anos assinou um contrato válido por três temporadas, com os dois clubes a ficarem com a partilha do passe.O emblema açoriano oficializou ontem o lateral direito Tomás Domingos, de 23 anos, ex-Mafra, que se comprometeu por três épocas. “É proficiente a defender e a atacar”, descreve o Santa Clara.