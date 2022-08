Rildo assina por cinco épocas com o Santa Clara

O médio ofensivo Rildo, que estava no Bahia por empréstimo do Grémio do Brasil, assinou um contrato com o Santa Clara válido para as próximas cinco épocas, anunciou esta terça-feira o clube da Liga Bwin.

"A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vem por este meio anunciar a celebração de contrato de trabalho com o atleta Rildo Filho, válido para as próximas cinco temporadas desportivas", lê-se na nota de imprensa.

O emblema açoriano enaltece as características do novo reforço de 22 anos, que é "rápido", "forte no drible" e "expedito no momento da finalização".

"Destaque no Bahia na presente época, por cedência no Grémio, o polivalente atleta no último terço do terreno apontou dois golos e contribuiu com outras três assistências pelo clube baiano", realça a equipa insular.

Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (proveniente do Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (do Grémio), Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro) e agora de Rildo (do Grémio).

Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita e Júlio Romão.