Rodrigo Valente assina pelo Santa Clara por duas épocas

O médio Rodrigo Valente, que representou o Estoril e o FC Porto B na temporada passada, assinou contrato com o Santa Clara por duas épocas, anunciou esta quinta-feira o clube açoriano.

"A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vem por este meio comunicar a celebração de um contrato de trabalho com o atleta Rodrigo Valente válido para as próximas duas temporadas, com outra de opção", avança a formação insular em nota de imprensa.

Na época transata, o médio ofensivo de 21 anos passou pelo Estoril (cinco jogos) e pelo FC Porto B (quatro jogos).

O atleta português tem uma "longa história" nos escalões de formação do FC Porto, tendo conquistado a UEFA Youth League em 2019, numa equipa que era liderada pelo agora treinador dos açorianos, Mário Silva.

"Rodrigo Valente é um médio de grande qualidade técnica, aparecendo com facilidade em zonas de perigo, quer para o último passe, quer para o momento de finalização. Alia a agilidade a capacidade de drible em espaços reduzidos", realça o Santa Clara.

O clube açoriano destaca que Rodrigo Valente mostrou "desde cedo um tremendo potencial", lembrando que o jogador foi "internacional português por todos os escalões jovens dos sub-15 aos sub-19".

Para a temporada 2022/23, o Santa Clara, que terminou a última edição da I Liga no sétimo lugar, já assegurou as contratações do lateral Tomás Domingos (proveniente do Mafra), do médio Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (oriundo do FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal) e agora de Rodrigo Valente.

Em sentido inverso, já abandonaram o clube açoriano os atletas Nené, Lincoln, Cryzan, Villanueva, Bouldini e Morita.