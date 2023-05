Rui Cordeiro condenado no processo de insolvência da Azores Parque

O antigo presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, foi condenado pelo tribunal de Ponta Delgada no processo de insolvência culposa da empresa Azores Parque.O julgamento, que foi repetido após decisão do Tribunal da Relação de Lisboa para que Cordeiro fosse julgado como arguido, considerou que o antigo homem-forte dos açorianos teve "elevada culpa" na insolvência da Azores Parque e fica inibido do "exercício do comércio e para a ocupação de qualquer cargo de titular de órgão de sociedade comercial ou civil, associação ou fundação privada de atividade económica, empresa pública ou cooperativa" durante 5 anos e meio.O tribunal condenou, igualmente, Khaled Saleh e Carlos Silveira, antigos administradores da empresa, por "elevada culpa" na insolvência, ficando proibidos de exercer funções administrativas durante 4 anos.Os três condenados ficam ainda obrigados ao pagamento de até 3,6 milhões de euros de créditos não satisfeitos aos credores da Azores Parque.Por outro lado, os antigos autarcas da Câmara Municipal de Ponta Delgada - entre eles, o atual presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro - foram ilibados.