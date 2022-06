SAD do Santa Clara diz que venda de Lincoln é "benéfica para todas as partes"

A SAD do Santa Clara considerou esta terça-feira que a transferência do futebolista Lincoln para o Fenerbahçe, da Turquia, é um "negócio benéfico para todas as partes envolvidas", depois de o clube ter criticado a venda.

A posição é manifestada numa nota de imprensa onde o emblema açoriano oficializa a transferência do atleta brasileiro, que já tinha sido comunicada pelo Fenerbahçe na segunda-feira.

"É um negócio benéfico para todas as partes envolvidas. Uma vez que se encaminharia para o último ano de contrato com o nosso clube, o atleta ruma ao campeonato turco e deixa um inegável legado na história da nossa instituição", advoga a SAD açoriana.

O Santa Clara destaca que o jogador tinha "vontade" de "agarrar a oportunidade" de rumar à Turquia e avança que os açorianos, "além dos valores envolvidos" na transferência, vão receber uma "percentagem de uma venda futura" (sem, contudo, detalhar os montantes do negócio).

"Deixando o clube como um dos capitães, e mostrando sempre um profissionalismo, abnegação e gratidão exemplares ao Santa Clara, os Açores voltaram a abrir a porta do futebol europeu a Lincoln que, com os Açores ao peito, ajudou o nosso emblema a escrever história nas últimas temporadas", lê-se no comunicado.

Na segunda-feira, o Fenerbahçe, que oficializou no início do mês Jorge Jesus como treinador, informou ter chegado a um acordo com o Santa Clara para a contratação do futebolista brasileiro Lincoln.

"O nosso clube chegou a acordo com o Santa Clara para a transferência de Lincoln Henrique. O futebolista virá a Istambul e fará os exames médicos, para prosseguirmos com o processo", referiu o clube turco nas redes sociais.

No mesmo dia, e antes da oficialização do negócio, o Santa Clara, que detém 40% da SAD açoriana, revelou que votou contra a venda do futebolista brasileiro Lincoln aos turcos do Fenerbahçe numa reunião do conselho de administração da SAD, que decorreu no sábado.

"O Clube Desportivo Santa Clara em reunião do conselho de administração da Santa Clara Açores SAD, realizada no passado dia 11 de junho de 2022, votou contra a aceitação de uma proposta de alienação dos direitos desportivos sobre o atleta Lincoln ao clube de futebol Fenerbahçe", lê-se num comunicado publicado na rede social Facebook.

Segundo o clube, que não detém a maioria do capital social da SAD que milita na 1.ª Liga portuguesa de futebol, "a proposta apresentada não salvaguarda os interesses" do emblema insular.

O médio Lincoln, de 23 anos, chegou ao Santa Clara no início da época de 2019/20, proveniente do Grêmio, mantendo-se três épocas nos açorianos, pelos quais disputou 110 jogos e marcou nove golos.

Na carreira, o jogador já passou pelo futebol turco, quando em 2018 foi emprestado pelo Grêmio ao Caykur Rizespor.