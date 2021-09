Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

SAD do Santa Clara quer receber 7.500 adeptos diante do Benfica Diminuição do risco de transmissão comunitária no concelho dá esperança para jogo com o Benfica





Dirigentes esperam ter bancadas compostas

• Foto: nuno gomes