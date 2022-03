SAD do Santa Clara regulariza salários

A SAD do Santa Clara regularizou o pagamento dos salários de janeiro e fevereiro, garantindo todas as condições para passar o próximo controlo salarial da Liga. Mário Silva, treinador dos açorianos, considerou que todos os clubes atravessam dificuldades e o mais importante é manter o espírito de união. "Queremos continuar a ser um grupo unido e coeso para dar uma boa resposta em todos os jogos", disse o técnico, na antevisão do jogo com o Famalicão, frisando que o grande objetivo é garantir a permanência o mais rápido possível.

Entretanto, o Conselho de Disciplina da FFP arquivou o processo do alegado caso de racismo que envolveu o médio Lincoln no jogo com o Sp. Braga. A decisão foi tomada por não existir qualquer fundamento de prova que sustente a prática de qualquer ato de racismo.