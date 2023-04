SAD do Santa Clara reage a Anderson Carvalho mas por engano

A SAD do Santa Clara reagiu, em comunicado assinado pelo presidente Bruno Vicitin, a uma entrevista de Anderson Carvalho publicada no Açoriano Oriental e O Jogo, na qual considerou "absurda" a dispensa em janeiro. O jogador, de 32 anos, está sem clube desde essa altura.A SAD diz que ser foi surpreendida pelas palavras do antigo capitão e refere que a quebra de confiança no jogador foi o motivo que levou à rescisão."O motivo da dispensa do atleta Anderson Carvalho foi a quebra de confiança entre a SAD e o jogador, ocorrida após a eliminação da Taça de Portugal, contra o Tondela. Aconteceram factos naquela noite que preferimos não expor neste momento. Porém, foi uma atitude que jamais esperávamos de um atleta e capitão da equipa, ainda mais após a eliminação precoce de uma competição", pode ler-se.Horas depois, a SAD do Santa Clara divulgou novo comunicado no qual se referiu ao assunto de nova forma.No documento assinado pelo presidente Bruno Vicintini pode ler-se:"Fomos hoje surpreendidos com uma notícia a merecer até honras de chamada à capa do jornal Açoriano Oriental – e que por sua vez foi publicada também no diário O Jogo -, na qual é imputada ao nosso ex-atleta Anderson Carvalho a seguinte declaração. "A minha dispensa foi uma coisa absurda".Na notícia, é plasmada a alegada ideia completa. "Não foi só uma surpresa, mas também uma coisa muito absurda". Quando li tal declaração, admito que me causou um enorme espanto. Espanto porque sempre tive imenso respeito por Anderson Carvalho e a ideia que mantinha – e que agora ainda mais sublinho – era a de que o atleta também tinha por mim e pelo Santa Clara esse mesmo respeito.Reagi perante o que foi publicado e que, à partida, não mereceria suspeita. Porém, há profissionais que nos surpreendem todos os dias e hoje foi mais um caso com o jornalista Henrique Linhares.Confirmando uma vez mais a relação de respeito que mantemos, Anderson Carvalho entrou em contacto comigo e rapidamente me explicou que nunca tinha dito tal coisa nem nada que fosse nocivo para o Santa Clara. Repetiu o mesmo aos atuais capitães de equipa do Santa Clara. Para mim e para todos os que conhecem o Anderson, este esclarecimento já bastava.É que, afinal, Anderson Carvalho não só não disse o que foi publicado – e em dois órgãos de Comunicação Social, diga-se -, como inclusive disse o… contrário do que foi publicado. Disso mesmo há provas que não deixam margem para dúvidas e só posso lamentar que estes cenários se verifiquem em pleno 2023.O Anderson Carvalho merece mais e melhor. O Santa Clara merece mais e melhor. O jornalismo merece mais e melhor, porque situações destas envergonham toda uma classe.E para que não reste a menor sombra de dúvida, faço eu o trabalho que deveria ter sido feito pelo jornalista.À pergunta "Como recebeu a notícia da sua dispensa?", Anderson Carvalho, respondeu o seguinte: "Sem dúvida recebi a notícia com grande surpresa, mas também percebo que o futebol é mesmo assim e só faltavam alguns meses para o meu contrato acabar. Foi uma surpresa, sim, mas também não foi uma coisa assim muito absurda. Pelo cenário como as coisas vinham acontecendo, já podia imaginar que não haveria uma renovação."