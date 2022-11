SAD processada em 1 milhão de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 'DNN Sports', empresa de gestão de carreiras detida por Pedro Serpa Pinto, avançou com vários processos contra a SAD do Santa Clara, os quais totalizam 1 milhão de euros. Ao que apurámos, os processos dizem respeito a alegadas intermediações feitas no tempo de Rui Cordeiro e que não são reconhecidas pela nova administração.