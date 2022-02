Santa Clara a "crescer" quer bater o Gil Vicente, a "equipa sensação" do campeonato

O preparador físico do Santa Clara, João Carvalho, disse hoje, na antevisão ao encontro da liga BWin, que a equipa, que "está a crescer" e vai tentar vencer o Gil Vicente, a "sensação" do campeonato.

"É mais um desafio. Um desafio bom para nós. É a equipa sensação, muito confortável na tabela [classificativa], mas também muito confortável por mérito com bom futebol e bons jogadores e um bom treinador", declarou na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A antevisão à partida da 21.ª jornada da I Liga de futebol foi feita pelo preparador físico por uma "questão de prevenção", apesar do treinador Mário Silva já se encontrar "oficialmente recuperado da covid-19", avançou o clube em comunicado de imprensa.

No último jogo do campeonato, em que o Santa Clara venceu o Boavista (2-1), foi João Carvalho quem orientou a equipa no banco devido às ausências do treinador e do adjunto Tiago Sousa devido ao coronavírus.

João Carvalho enalteceu as "características" do Gil Vicente, uma "equipa com muita qualidade", mas salientou que o Santa Clara "está a crescer" de rendimento.

"Mais do que caracterizar coletivamente e individualmente, basta olhar para o momento deles. Basta ver que o quinto lugar por mérito deles, que lhes confere também muita qualidade. O processo deles, que já vem com o treinador desde o ano passado, está consolidado", vincou.

E acrescentou: "Vai ser um desafio interessante com duas equipas que vão dar um bom espetáculo e nós vamos entrar para ganhar como sempre".

Nos últimos seis jogos do campeonato, o Santa Clara somou quatro vitórias diante de Vitória de Guimarães (1-0), Sporting (3-2), Moreirense (2-0) e Boavista (2-1) na última jornada, tendo tido uma derrota com o Paços de Ferreira (2-1) e um empate com o Tondela (2-2).

O preparador físico considerou que nos "últimos jogos" o "registo tem sido muito bom", mas alertou que os resultados positivos também trazem "mais responsabilidade" para o conjunto açoriano.

"Dá-nos mais conforto, dá-nos mais estabilidade, mas também nos dá mais responsabilidade para mantermos esse registo. Mas preferimos trabalhar assim, sobre vitórias, sobre bons resultados. Isso dá-nos mais responsabilidade para mantermos esse nível que só depende de nós", destacou.

Depois de jogar na terça-feira frente ao Boavista e no dia 26 de janeiro frente ao Sporting para a Taça da Liga, João Carvalho avançou que a equipa "está a reagir bem" fisicamente.

"Está a reagir bem. Este acaba por ser um processo que temos de gerir bem, ou seja, fazer a recuperação e a preparação do próximo jogo e eles estão a dar boa resposta. Tem-se vindo a registar níveis bastantes interessantes ao nível tático e de concentração tática", apontou.

O Santa Clara, 10º. classificado com 23 pontos, desloca-se ao terreno do Gil Vicente, quinto com 33, no próximo domingo às 15:30, em jogo da 21º. Jornada da Liga Bwin.