Santa Clara ainda sem saber ganhar no estágio Açorianos empataram contra o Penafiel e o Tondela no terceiro dia dos trabalhos no Douro





Foi estreado o segundo equipamento, alusivo ao Atlântico

• Foto: DR Record