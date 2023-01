Santa Clara anuncia quatro saídas

Começam as mexidas no plantel do Santa Clara, com o emblema açoriano a anunciar quatro saídas. Entre elas, o brasileiro Anderson Carvalho, capitão e que deixa o clube após acordo para a rescisão do contrato que terminava no final desta temporada. O médio de 32 anos sai dos Açores após 115 jogos.Na porta de saída estão também o médio Rodrigo Valente, o extremo Andrezinho - como foi noticiado por- e o avançado brasileiro João Marcos, atletas que chegaram ao Santa Clara esta época e que agora estão autorizados pela SAD a procurar novos clubes."A Santa Clara Açores, Futebol, SAD vem por este meio comunicar que os atletas Anderson Carvalho, Andrezinho, João Marcos e Rodrigo Valente estão de saída do emblema encarnado. São, todavia, situações distintas.No caso específico de Anderson Carvalho, a SAD chegou a acordo para a rescisão do contrato, que era válido até final do próximo mês de junho. O médio chegou aos Açores em 2018 e cumpriu 115 jogos com o emblema do Santa Clara ao peito.Andrezinho, João Marcos e Rodrigo Valente chegaram nesta época – provenientes de FC DAC 1904, Al Wahda e Estoril, respetivamente - estando agora devidamente autorizados pela SAD a procurar novos clubes."