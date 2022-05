Santa Clara anuncia saída de Cryzan para a China

Cryzan, de 25 anos, chegou em 2019 proveniente dos brasileiros do Atlético Goianiense.

O Santa Clara anunciou saída de Cryzan para China de forma definitiva. O jogador brasileiro vai jogar no Shandong Taishan."Oficializado pelo clube no final de dezembro de 2019, Cryzan tornou-se gradualmente uma das importantes peças do Santa Clara, figurando no projeto desportivo que não só consolidou o seu lugar na Primeira Liga, mas que fez história ao chegar à UEFA Europa Conference League. Pelo clube realizou 67 partidas, contribuindo com 15 golos e outras 10 assistências. Ao atleta Cryzan Barcelos, bem como à sua família, desejamos boa sorte e todo o sucesso no próximo capítulo pessoal e profissional da sua carreira, o qual será inteiramente merecido", pode ler-se no site oficial.