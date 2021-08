Santa Clara coloca à venda mil bilhetes para a receção ao Olimpija Ljubljana

Os bilhetes para a receção ao Olimpija Ljubljana, amanhã, estão à venda desde ontem para sócios, com o público geral a poder comprar as entradas a partir de hoje (o preço varia entre 2,5 e 10 euros). Apesar de a Autoridade de Saúde Regional permitir uma lotação até 25 por cento do estádio, a SAD só disponibiliza 10 (mil bilhetes) devido a uma remodelação na logística de venda.