Santa Clara compra Ageu e empresta à B SAD

O Santa Clara oficializou a contratação do médio Ageu, ao Cruzeiro, a título definitivo. No entanto, o atleta de 20 anos será emprestado, nesta janela de mercado, à B SAD, da 2ª Liga, sendo tido como um valor de futuro."Neste último dia da janela de transferências, a Santa Clara Açores – Futebol, SAD acertou duas transferências a título de empréstimo: Eduardo Ageu e João Marcos."No caso específico de Ageu, a Santa Clara Açores – Futebol, SAD garante o atleta a título definitivo antes de proceder à cedência à BSAD. O empréstimo é válido até final de junho deste ano."Ageu, 20 anos, é um médio que até aqui fez todo o seu percurso no Cruzeiro (Brasil). Agora, segue até final da presente temporada para a referida BSAD."O mesmo destino conhece João Marcos, que nesta época se estreou na I Liga. O avançado de 22 anos será igualmente cedido até final do próximo mês de junho", terminou.