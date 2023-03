Santa Clara confirma buscas do Ministério Público nas instalações da SAD

O Santa Clara confirmou esta segunda-feira, através de comunicado, que o Ministério Público está a realizar buscas nas instalações da SAD, tal como tinha sido avançado pelo MP. O clube açoriano diz ainda que estas estão relacionadas com "atos de gestão de administrações anteriores" e que está a colaborar com as mesmas."A Santa Clara Açores – Futebol SAD confirma que decorrem nesta altura diligências por parte do Ministério Público nas instalações da sociedade anónima. Esta recolha de documentação está relacionada com atos de gestão de administrações anteriores. Esta SAD colaborou – e assim continuará sempre a fazer – com a investigação das autoridades, aguardando pelo normal curso da Justiça."