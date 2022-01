Santa Clara confirma Mário Silva

O Santa Clara anunciou que Mário Silva é o novo treinador do clube, como Record avançara. O contrato é válido até ao final da presente época, com outra de opção."A escolha do Santa Clara no seu novo mister baseia-se não só na ideia de jogo e direção que pretende incutir ao grupo de trabalho dentro de campo – a de um futebol positivo e eficaz –, mas também perfil e personalidade, sendo de um reconhecido profissionalismo, competência, humildade e inteligência", justifica o clube.