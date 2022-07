Santa Clara contrata Andrezinho

O extremo português Andrezinho, de 25 anos, que alinhava no FC DAC 1904 da Eslováquia, assinou contrato com o Santa Clara, anunciou o clube açoriano.

"A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vem por este meio anunciar a celebração de um contrato de trabalho com o atleta André Lopes, conhecido no mundo do futebol por Andrezinho", avança o emblema insular em nota de imprensa.

O Santa Clara realça que o extremo foi "uma das peças chave do CD Mafra na temporada passada", alinhando em 24 partidas e marcando cinco golos, além de ter efetuado duas assistências. Em janeiro, o português de 25 anos transferiu-se para a Eslováquia, para representar o FC DAC 1904, no qual realizou 13 partidas. Formado no Benfica e no Carregado, Andrezinho conta ainda com passagens por Alverca e Casa Pia.

Para a temporada 2022/23, o Santa Clara já assegurou as contratações de Tomás Domingos (proveniente do Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril) e agora Andrezinho. Em sentido inverso, já abandonaram o clube açoriano, que terminou a última edição da I Liga no sétimo lugar, os atletas Nené, Lincoln, Cryzan, Villanueva, Bouldini, Morita e Júlio Romão.