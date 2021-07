Santa Clara contrata Kennedy Boateng

O ganês Kennedy Boateng, que representava o SV Ried, da Áustria, assinou contrato com o Santa Clara para as próximas duas temporadas, anunciou esta sexta-feira o clube da 1.ª Liga.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Kennedy Kofi Boateng para a celebração de um contrato profissional para as próximas duas temporadas", lê-se em nota de imprensa divulgada pelo clube açoriano.

O Santa Clara realça que o atleta ganês, de 24 anos, começou a jogar no seu país de origem ao serviço do Wafa, tendo partido para a Áustria aos 19 anos, onde se tornou um "dos valores emergentes no campeonato" austríaco.

Na Áustria, o central alinhou no Lask Link, em 2016/16, e no SV Ried, nas últimas quatro temporadas.

"O central impressiona pela sua imponente estampa física. Apesar dos seus 1,92 metros, trata-se de um defesa extremamente veloz, capaz de se adaptar a jogar num sistema defensivo composto por quatro defesas ou por três, podendo ainda atuar enquanto lateral", assinala o clube.

Em declarações ao departamento de comunicação do clube, Boateng disse estar satisfeito por alinhar no futebol português.

"Estou muito feliz em poder estar no Santa Clara e no futebol português. É um desafio enorme e vou procurar corresponder à confiança que depositaram em mim", afirmou, citado em comunicado.

Em 24 de junho, no arranque da época do Santa Clara, o treinador Daniel Ramos avançou que o clube estava interessado num defesa central para colmatar a então "provável saída" de Fábio Cardoso.

Na quinta-feira, Fábio Cardoso foi apresentado como reforço do FC Porto para a época 2021/22.

Além de Boateng, para a nova temporada, os açorianos asseguraram a contratação de Bouldini (proveniente da Académica), Paulo Henrique (ex-Penafiel) e Ricardo Fernandes (oriundo do Académico e Viseu).

A época oficial do Santa Clara começa com a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na qual os açorianos irão defrontar o vencedor do embate entre os macedónios do Shkupi e os kosovares do Llapi.

A formação açoriana estreia-se na edição inaugural da prova como visitante, em 22 de julho, recebendo, uma semana depois, em Ponta Delgada, o segundo jogo, no dia 29 de julho.