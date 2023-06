Santa Clara contrata Sema Velásquez

O Santa Clara chegou a acordo com o defesa central venezuelano Sema Velásquez (ex-Arouca), assinando um contrato válido por uma temporada. O anúncio foi feito esta manhã pelo clube açoriano, que sublinha a experiência do atleta de 32 anos.Nas primeiras declarações como jogador do Santa Clara, Sema Velásquez mostrou-se focado em ajudar o clube a regressar à 1ª Liga: "Estou muito feliz por chegar ao Santa Clara, estou certo de que vamos fazer uma grande época e devolver este clube ao lugar que merece. Até já, vemo-nos em breve no nosso estádio, e força Santa Clara!"