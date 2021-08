Santa Clara defronta Sochi ou Partizan no playoff se eliminar Olimpija

O Santa Clara enfrenta os russos do Sochi ou os sérvios do Partizan no playoff da Liga Conferência Europa, caso elimine o Olimpija Ljubljana na terceira pré-eliminatória.

De acordo com o sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça, a formação portuguesa joga o primeiro jogo nos Açores, em 19 de agosto, e o segundo na Rússia ou na Sérvia, em 26.

Para atingir o playoff, de acesso à fase de grupos, o Santa Clara tem de afastar primeiro o Olimpija Ljubljana, que recebe na quinta-feira, deslocando-se à Eslovénia em 12 de agosto.