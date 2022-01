Santa Clara e Hamidou Keyta rescindem por mútuo acordo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo francês de 27 anos Hamidou Keyta e o Santa Clara rescindiram o contrato que os ligava por "mútuo acordo", anunciou esta terça-feira o clube açoriano da 1ª Liga de futebol.

A informação consta de uma nota de imprensa enviada às redações pelo Santa Clara, onde os açorianos desejam ainda a Hamidou Keyta "boa sorte e sucesso na nova etapa da carreira".

O extremo francês foi anunciado em 01 de agosto de 2021 como reforço da formação insular, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas.

Contudo, Keyta acabou por participar em apenas quatro jogos com a camisola do Santa Clara durante esta época.

Antes de rumar a Portugal, o extremo representou os romenos do FC Botosani, Viitorul Constanta e FC Dunarea Calarasi e os franceses do FC Chambly, Saint-Étienne e Trélissac.

Na segunda-feira, foi anunciado que o extremo colombiano Óscar Barreto, de 28 anos, que representava os peruanos do Sport Huancayo, assinou contrato com o Santa Clara por uma época e meia.

No sábado, a equipa açoriana anunciou as saídas de Jean Patric (para os japoneses do Cerezo Osaka) e de Bouldini (emprestado ao Fuenlabrada, da 2ª Liga espanhola).

O Santa Clara está no 14º. lugar da I Liga, com 16 pontos, em 17 jogos.