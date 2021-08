Santa Clara já conhece adversário do playoff da Conference League

O Santa Clara vai defrontar os sérvios do Partizan no playoff de acesso à fase de grupos da Conference League. Após ter confirmado, esta quinta-feira, o apuramento com nova vitória sobre o Olimpija Ljubljana, desta feita na Eslovénia, o conjunto orientado por Daniel Ramos teve de aguardar pelo desfecho da eliminatória entre a formação sérvia e os russos do Partizan.

Depois do empate (1-1) na Rússia no duelo da primeira mão, Partizan e Sochi voltaram a empatar (2-2) e foi preciso recorrer ao desempate por penáltis para decidir quem seguia em frente, com a equipa da casa a levar a melhor.



O Santa Clara joga a primeira mão do playoff em casa, na próxima quinta-feria (dia 19), com a 2.ª mão marcada para a Belgrado, no dia 26.